மாவட்ட செய்திகள்

பருத்தி நூலை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் + "||" + Cotton yarn should be procured directly by the government

பருத்தி நூலை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்