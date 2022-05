மாவட்ட செய்திகள்

திருவக்கரை வக்ரகாளியம்மன் கோவிலில் மகா தீபம் + "||" + The great lamp was mounted in the Vakrakaliamman temple

திருவக்கரை வக்ரகாளியம்மன் கோவிலில் மகா தீபம்