மாவட்ட செய்திகள்

வவ்வால்களின் சரணாலயமாக விளங்கிய ஆலமரம் வேரோடு சாய்ந்தது + "||" + The tree which was a sanctuary for bats was uprooted

