மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் விழுந்த ஆட்டை காப்பாற்றிய முதியவர் நீரில் மூழ்கி சாவு + "||" + The old man who saved the goat that fell into the well drowned

கிணற்றில் விழுந்த ஆட்டை காப்பாற்றிய முதியவர் நீரில் மூழ்கி சாவு