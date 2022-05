மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் தீமிதி விழாவில் தீக்குண்டத்தில் தவறி விழுந்த பெண் சாவு + "||" + Death of a woman who fell into a fire pit at the temple Timithi ceremony

கோவில் தீமிதி விழாவில் தீக்குண்டத்தில் தவறி விழுந்த பெண் சாவு