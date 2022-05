மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி படுகாயம் அடைந்த மின்வாரிய ஆய்வாளர் சிகிச்சை பலனின்றி சாவு + "||" + Injured by electric shock Death without effect of electrocardiogram treatment

மின்சாரம் தாக்கி படுகாயம் அடைந்த மின்வாரிய ஆய்வாளர் சிகிச்சை பலனின்றி சாவு