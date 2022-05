மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் 2-வது நாளாக ஜவுளி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வேலைநிறுத்தம் + "||" + Textile companies strike for second day in Karur

கரூரில் 2-வது நாளாக ஜவுளி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வேலைநிறுத்தம்