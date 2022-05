மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் தர்ணா போராட்டம் + "||" + Dharna protest on behalf of Government All Sector Pensioners Association

அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் தர்ணா போராட்டம்