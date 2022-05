மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் வாக்குறுதியில் 70 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது-அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு + "||" + 70 per cent of the election promise has been fulfilled

தேர்தல் வாக்குறுதியில் 70 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது-அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு