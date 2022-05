மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் மட்டும் செயல்படுவதால் பிரசவித்த தாய்மார்கள் குழந்தையுடன், வீடு திரும்ப பலமணி நேரம் காத்திருக்கும் நிலை + "||" + With only one ambulance operating, postpartum mothers have to wait several hours to return home with their baby

ஒரே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் மட்டும் செயல்படுவதால் பிரசவித்த தாய்மார்கள் குழந்தையுடன், வீடு திரும்ப பலமணி நேரம் காத்திருக்கும் நிலை