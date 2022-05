மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் பள்ளி மாணவன் சாவு; மகன் இறந்தது தெரியாமல் மாயமானதாக போலீசில் புகார் அளித்த தந்தை + "||" + The motorcycle collided with the retaining wall School student death

விபத்தில் பள்ளி மாணவன் சாவு; மகன் இறந்தது தெரியாமல் மாயமானதாக போலீசில் புகார் அளித்த தந்தை