தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாயத்து தேர்தலில் படுதோல்விமனைவிக்கு ஓட்டு போடாதவர்களிடம் பணத்தை திருப்பிக்கேட்ட கணவர்தெலுங்கானாவில் ருசிகரம் + "||" + Those who do not vote for the wife Husband demanded back the money

பஞ்சாயத்து தேர்தலில் படுதோல்விமனைவிக்கு ஓட்டு போடாதவர்களிடம் பணத்தை திருப்பிக்கேட்ட கணவர்தெலுங்கானாவில் ருசிகரம்