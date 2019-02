தேசிய செய்திகள்

ஆயுதங்களாலும், பசு பாதுகாவலர்களாலும் தேசத்தை வழிநடத்த முடியாது -மம்தா பானர்ஜி தாக்கு + "||" + Country not run by guns and gaurakshaks Mamata on Supreme Court order

ஆயுதங்களாலும், பசு பாதுகாவலர்களாலும் தேசத்தை வழிநடத்த முடியாது -மம்தா பானர்ஜி தாக்கு