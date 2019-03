தேசிய செய்திகள்

‘பணம் தருகிறேன், எனக்கு ஓட்டுப்போடுங்கள்’ - மராட்டிய பா.ஜனதா தலைவர் பேச்சால் சர்ச்சை + "||" + "I give money, Vote for me' - The controversy by the Speaker of the Marathi BJP

‘பணம் தருகிறேன், எனக்கு ஓட்டுப்போடுங்கள்’ - மராட்டிய பா.ஜனதா தலைவர் பேச்சால் சர்ச்சை