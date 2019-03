தேசிய செய்திகள்

உ.பி. மாநிலம் கான்பூரில்மோடிக்காக காத்திருக்கும் அதிர்ஷ்ட நாற்காலிஅமர்ந்தால் மீண்டும் பிரதமராவது நிச்சயம் என நம்பிக்கை + "||" + UP State of Kanpur Waiting for Modi Lucky chair

உ.பி. மாநிலம் கான்பூரில்மோடிக்காக காத்திருக்கும் அதிர்ஷ்ட நாற்காலிஅமர்ந்தால் மீண்டும் பிரதமராவது நிச்சயம் என நம்பிக்கை