தேசிய செய்திகள்

கேரளா பிரசாரத்தில் சபரிமலை விவகாரத்தை பயன்படுத்தக் கூடாது தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை + "||" + Kerala poll body warns parties against use of Sabarimala issue in campaigning

கேரளா பிரசாரத்தில் சபரிமலை விவகாரத்தை பயன்படுத்தக் கூடாது தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை