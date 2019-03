தேசிய செய்திகள்

மசூத் அசார் விடுதலை செய்வதற்கு சோனியா காந்தி காரணம் - மத்திய அமைச்சர் பதில் + "||" + Union minister flays Congress for blaming BJP for Masood Azhar s release in 1999

மசூத் அசார் விடுதலை செய்வதற்கு சோனியா காந்தி காரணம் - மத்திய அமைச்சர் பதில்