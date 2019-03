தேசிய செய்திகள்

வாக்காளர்களின் விரல்களில் வைக்க 20 லட்சம் அழியாத மை பாட்டில்கள் தயார் + "||" + 20 lakh immortal ink bottles are ready to be placed on the fingers of the voters

