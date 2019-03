தேசிய செய்திகள்

கோவா மாநில முதல்வர் மனோகர் பாரிக்கர் காலமானார் + "||" + President of India announces that Goa CM Manohar Parrikar has passed away

கோவா மாநில முதல்வர் மனோகர் பாரிக்கர் காலமானார்