தேசிய செய்திகள்

ஒரே ஒரு ஓட்டுக்காக தனி வாக்குச்சாவடி : தேர்தல் அதிகாரிகள் நடந்து செல்ல ஒருநாள் ஆகும் + "||" + Single vote for one vote: Election officials are going to walk one day

ஒரே ஒரு ஓட்டுக்காக தனி வாக்குச்சாவடி : தேர்தல் அதிகாரிகள் நடந்து செல்ல ஒருநாள் ஆகும்