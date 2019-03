தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கட்டப்பட்டு வந்த புதிய கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் 2 பேர் பலி + "||" + At least 2 killed, many feared trapped as under-construction building collapses in Karnataka

