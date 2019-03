தேசிய செய்திகள்

எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரருடன் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆற்றில் விழுந்த துப்பாக்கி மீட்பு + "||" + Border Security Force soldier with a gun 35 years ago, has fallen into the river rescue

எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரருடன் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆற்றில் விழுந்த துப்பாக்கி மீட்பு