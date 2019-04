தேசிய செய்திகள்

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையில் மத்தியில் புதிய அரசு அமையும்மம்தா பானர்ஜி சொல்கிறார் + "||" + Among the new government will be led by TMC Mamta Banerjee says

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையில் மத்தியில் புதிய அரசு அமையும்மம்தா பானர்ஜி சொல்கிறார்