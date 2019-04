இந்தியப் படைகளை வைத்து தொடர்ந்து வாக்கு சேகரிப்பு

2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்திய ராணுவம் மற்றும் இந்தியப் படைகளின் நடவடிக்கையை வைத்து வாக்கு சேகரிப்பு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்தும் இதுதொடர்ந்து வருகிறது.

அபிநந்தன் போஸ்டர்கள்

பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையே வான்மோதல் நேரிட்ட போது பாகிஸ்தானின் எப் 16 ரக விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியவர் இந்திய விமானப்படையின் விங் கமாண்டர் அபிநந்தன். அவர் சென்ற விமானமும் பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் சிக்கியது.

பின்னர் பாகிஸ்தானில் சிக்கிய அவர், இந்தியா மற்றும் சர்வதேச நாடுகளின் அழுத்தம் காரணமாக 2 நாட்களில் இந்தியாவிற்கு திரும்பினார். மத்திய அரசு பயங்கரவாதத்தை அழிக்க எல்லையைத் தாண்டி மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அனைத்து தரப்பிலும் பாராட்டப்பட்டது.

ஆனால் அதற்கு பின்னால் இச்சம்பவங்களை முன்வைத்து அரசியல் செய்வது கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. பா.ஜனதாவின் போஸ்டர்களில் அபிநந்தனின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றது. இதனை பல்வேறு தரப்பில் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். இதனை தடுக்குமாறு முன்னாள் அட்மிரல் ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதினார்.

