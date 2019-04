தேசிய செய்திகள்

பா.ஜ.க. தேர்தல் அறிக்கையை வரவேற்ற ரஜினிகாந்துக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி + "||" + Rajinikanth welcomed the BJP election manifesto Thanks for Prime Minister Modi

