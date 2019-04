தேசிய செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கரைவேட்டியை அ.ம.மு.க.வினர் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் : தேர்தல் கமி‌ஷனில் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் மனு + "||" + Minister CV Shanmugam has filed a petition in the Election Commission

