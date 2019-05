தேசிய செய்திகள்

எலியால் ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்களுக்கு ஆபத்து என்று வேட்பாளர் அலறல் -ஆட்சியர் மறுப்பு + "||" + Mathura RLD nominee claims threat to EVMs from rats, official denies

