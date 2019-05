தேசிய செய்திகள்

இந்தியா-இந்தியர்களை பாதுகாக்க விண்வெளியிலும் கூட வலிமையை நிரூபிக்க தயங்க மாட்டோம் - பிரதமர் மோடி + "||" + whether it's on land, sky or in space, BJP is bound to protect India & Indians- PMMODI

இந்தியா-இந்தியர்களை பாதுகாக்க விண்வெளியிலும் கூட வலிமையை நிரூபிக்க தயங்க மாட்டோம் - பிரதமர் மோடி