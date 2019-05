தேசிய செய்திகள்

வாக்களிக்காததன் மூலம் பெரிய பாவம் செய்துவிட்டீர்கள் திக்விஜய் சிங் மீது பிரதமர் மோடி தாக்கு + "||" + Digvijay Singh committed big sin by not voting says PM Modi

வாக்களிக்காததன் மூலம் பெரிய பாவம் செய்துவிட்டீர்கள் திக்விஜய் சிங் மீது பிரதமர் மோடி தாக்கு