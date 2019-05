தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் அமித்ஷா பேரணிக்காக வைத்திருந்த போஸ்டர்கள் மற்றும் கொடிகள் சேதம் + "||" + BJP alleges that party posters and flags were removed ahead of Amit Shah's roadshow in Kolkata

மேற்கு வங்காளத்தில் அமித்ஷா பேரணிக்காக வைத்திருந்த போஸ்டர்கள் மற்றும் கொடிகள் சேதம்