தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் அமைச்சர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு; நடிகை ரோஜாவுக்கு சபாநாயகர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு + "||" + Actress Roja did not find place in AP Cabinet

ஆந்திராவில் அமைச்சர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு; நடிகை ரோஜாவுக்கு சபாநாயகர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு