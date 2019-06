தேசிய செய்திகள்

குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிக்கு சீட் கொடுக்கப்பட்டது ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதல் -சரத் பவார் + "||" + Giving tickets to bomb blast accused an attack on democracy Sharad Pawar

குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிக்கு சீட் கொடுக்கப்பட்டது ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதல் -சரத் பவார்