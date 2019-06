தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் வினோத சம்பவம் : பசு விழுங்கிய 5 பவுன் நகை 2 ஆண்டுக்கு பிறகு மீட்பு + "||" + Unexpected event in Kerala: 5 pound jewelry swallowed by cow 2 years after recovery

கேரளாவில் வினோத சம்பவம் : பசு விழுங்கிய 5 பவுன் நகை 2 ஆண்டுக்கு பிறகு மீட்பு