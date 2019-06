தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் சுட்டெரிக்கும் வெயில்: 130-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதி + "||" + Bihar 130 others were undergoing emergency treatment for heatstroke in various hospitals

