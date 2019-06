தேசிய செய்திகள்

‘ஒரே தேசம், ஒரே தேர்தல்’ கூட்டாட்சிக்கும், ஜனநாயகத்துக்கும் எதிரானது -சீதாராம் யெச்சூரி கண்டனம் + "||" + CPM raises objection to Narendra Modis one nation, one election proposal

‘ஒரே தேசம், ஒரே தேர்தல்’ கூட்டாட்சிக்கும், ஜனநாயகத்துக்கும் எதிரானது -சீதாராம் யெச்சூரி கண்டனம்