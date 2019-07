தேசிய செய்திகள்

லோக்பால் 480 புகார்களை தள்ளுபடி செய்தது ஊழலுக்கு சம்பந்தமில்லாத புகார்களை தெரிவிக்க வேண்டாம் என கோரிக்கை + "||" + Lokpal Disposes Off 480 Cases, Asks People Not To File NonGraft Cases

லோக்பால் 480 புகார்களை தள்ளுபடி செய்தது ஊழலுக்கு சம்பந்தமில்லாத புகார்களை தெரிவிக்க வேண்டாம் என கோரிக்கை