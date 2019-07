தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா வெற்றி : குஜராத்திலிருந்து சைக்கிளில் டெல்லி வந்து மோடியிடம் வாழ்த்து தெரிவித்த பா.ஜனதா தொண்டர் + "||" + BJP worker came to Delhi from Gujarats Amreli on a bicycle

