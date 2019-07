பட்ஜெட்

ஒரே ஆண்டில் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.1 கோடிக்கு மேல் ரொக்கமாக எடுத்தால் வரிவிதிப்பு + "||" + Budget 2019 Cash withdrawals from banks above Rs 1 crore will be taxed

ஒரே ஆண்டில் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.1 கோடிக்கு மேல் ரொக்கமாக எடுத்தால் வரிவிதிப்பு