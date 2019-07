தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 5¼ லட்சம் போலீஸ் பணியிடங்கள் காலி தமிழ்நாட்டில் 22,420 இடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை + "||" + All over the country Police workplaces Places in Tamil Nadu are not filled

