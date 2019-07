தேசிய செய்திகள்

2020 ஏப்ரலுக்குள் ரூ.639 கோடி செலவில் ராணுவத்திற்கு 1.86 லட்சம் குண்டு துளைக்காத உடைகள் வாங்கப்படும் மத்திய அரசு + "||" + 1.86 L bullet proof jackets to be procured by April next year Government

