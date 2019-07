தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக அரசியல் விவகாரம்; அமளியால் நாடாளுமன்ற மேலவை 2 மணிவரை ஒத்தி வைப்பு + "||" + Opposition's uproar over the political situation in Karnataka; Rajya Sabha has been adjourned till 2 PM

கர்நாடக அரசியல் விவகாரம்; அமளியால் நாடாளுமன்ற மேலவை 2 மணிவரை ஒத்தி வைப்பு