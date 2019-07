தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி நிலம் தொடர்பான வழக்கு: சமரச குழு 18-ந் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The case of Ayodhya land The report must be filed Supreme Court order

