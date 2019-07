தேசிய செய்திகள்

அத்வானி, ஜோஷி, கல்யாண்சிங் மீதானபாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கை முடிக்க மேலும் 6 மாத அவகாசம் தேவைசுப்ரீம் கோர்ட்டில் தனி நீதிபதி கோரிக்கை + "||" + Babri Masjid demolition case needs a further six months to complete

அத்வானி, ஜோஷி, கல்யாண்சிங் மீதானபாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கை முடிக்க மேலும் 6 மாத அவகாசம் தேவைசுப்ரீம் கோர்ட்டில் தனி நீதிபதி கோரிக்கை