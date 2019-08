தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் பாறைகள் சரிந்து விழுந்து விபத்து: யாத்திரீகர்கள் 6 பேர் பலி + "||" + Six killed, eight injured as boulders fall on bus in Uttarakhand

