தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு சென்றகுலாம் நபி ஆசாத் டெல்லிக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் + "||" + Went to Kashmir Ghulam Nabi Azad was sent back to Delhi

காஷ்மீருக்கு சென்றகுலாம் நபி ஆசாத் டெல்லிக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்