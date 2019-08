தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் சிறைகளில் இருந்து70 பயங்கரவாதிகள் ஆக்ராவுக்கு மாற்றம்சிறப்பு விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டனர் + "||" + From the jails of Kashmir 70 Terrorists Transfer to Agra

காஷ்மீர் சிறைகளில் இருந்து70 பயங்கரவாதிகள் ஆக்ராவுக்கு மாற்றம்சிறப்பு விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்