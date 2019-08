தேசிய செய்திகள்

கொச்சி விமான நிலையம் நாளை முதல் செயல்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Flight ops from Kochi airport to resume from Sunday noon

கொச்சி விமான நிலையம் நாளை முதல் செயல்படும் என அறிவிப்பு