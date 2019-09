தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக முன்னாள் மந்திரி சிவக்குமாருக்கு செப்.13 வரை விசாரணை காவல் + "||" + Former minister of Karnataka For Sivakumar Sep. Up to 13 hearing detentions

