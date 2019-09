தேசிய செய்திகள்

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து 20 ஆண்டுகளாக ஆசிரியராக இருந்தவர் அதிரடி நீக்கம் + "||" + Action for dismissal of a fake certified teacher for 20 years

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து 20 ஆண்டுகளாக ஆசிரியராக இருந்தவர் அதிரடி நீக்கம்