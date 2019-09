தேசிய செய்திகள்

இன்சூரன்ஸ், ஓட்டுனர் உரிம ஆவணங்களை ஹெல்மெட்டில் ஒட்டி பயணம் செய்யும் நபர் + "||" + Gujarat: R Shah has pasted his driving license, RC, insurance and other documents on his helmet

